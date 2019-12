Quotidien, première partie du 5 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 décembre. On parle grève avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch, d'Elsa Ramos avec Valentine Oberti, des moqueries contre Donald Trump avec Julien Bellver et de nos petits Foufous de l’Assemblée avec Etienne Carbonnier. Ce jeudi 5 décembre, l’appel à la grève a été suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. Des cortèges se sont formés un peu partout en France et le plus gros de la mobilisation s’est retrouvée à Paris, avec 510 000 manifestants. Les équipes de Quotidien étaient dans le cortège. Elsa Ramos est une enfant espagnole devenue petite fille. Elsa a huit ans et a tenu un discours poignant face au Parlement de son pays. La presse espagnole la surnomme « la Greta Thunberg des droits LGBT+ » mais nombreux sont ceux qui dénoncent une instrumentalisation. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Ça fait trois semaines que les chaînes d’infos en continu préparent la grève de ce 5 décembre, annoncée par avance comme la plus grosse depuis 1995. Alors, forcément, ça a fait quelques déçus. Ils sont de ceux qu’on voit rarement dans les médias et encore moins dans les rangs des manifestations : pourtant, les danseurs et danseuses de l’Opéra étaient dans les rues ce jeudi 5 décembre. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Depuis trois semaines, les médias français tournent en boucle sur la grève de ce jeudi 5 décembre, annoncée avant l’heure comme la plus importante depuis celle de 1995. Le jour J arrivé, qu’en ont pensé les médias étrangers ? Comment la grève française est-elle perçue chez nos voisins ? On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi et comme tous les jeudis Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

En savoir plus sur Yann Barthes