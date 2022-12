Quotidien, première partie du 5 décembre 2022 avec Eric Heyer

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 5 décembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe les audiences record du match France-Pologne, revient sur les nombreuses affaires judiciaires à la Une ce lundi et fait le point sur le match pour le poste de chef du parti chez Les Républicains. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch s’intéresse de près à la réforme des retraites et à ses « nécessités ». Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils cadeaux pour Noël et Maïa Mazaurette débriefe LA photo dont tout le monde parle : celle de Kylian Mbappé dans les bras d’Olivier Giroud pendant France-Pologne.