Quotidien, première partie du 5 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 février 2020. On revient sur la conférence de presse du patron de la Fédération française des sports de glace avec Paul Larrouturou, de la guerre entre Donald Trump et Nancy Pelosi avec Lilia Hassaine, de la conférence de presse sur le coronavirus avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, Julien Bellver nous parle de la surprise Pete Buttigieg au Caucus de l’Iowa et Etienne Carbonnier nous parle des mamans célèbres. Après les révélations de Sarah Abitbol sur les violences sexuelles dans le monde du patinage artistique, la ministre des Sports a demandé la démission de Didier Gailhaguet, président de la Fédération française de sport de glace. Soupçonné d’avoir couverts les agissements de l’ancien entraîneur de Sarah Abitbol, Gilles Beyer, Didier Gailhaguet nie en bloc et refuse de laisser sa place. Il donnait ce mercredi une conférence de presse. Paul Larrouturou y était. Entre Donald Trump et Nancy Pelosi, l’ambiance est glaciale. Le président républicain et la présidente – démocrate - de la Chambre des représentants sont en guerre depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nancy Pelosi est également à l’origine de la procédure de destitution engagée contre le président américain. Leur querelle a connu un nouveau chapitre mardi soir, à Washington, à l’occasion du discours de Donald Trump sur l’Etat de l’Union. On en parle avec Lilia Hassaine. Apparemment, la porte-parole du gouvernement n’a pas été refroidie par la tonne de questions humoristiques reçues après son premier appel à « poser toutes vos questions » sur les réseaux sociaux. Sibeth N’Diaye a même voulu renouveler l’expérience ce mercredi. C’était – encore- oublier que les Français ont des réserves d’humour. Face à la propagation du coronavirus dans le monde, l’ambassadeur de Chine en France tenait une conférence ce mercredi à Paris. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était. Surprise ! Ce ne sont finalement ni Bernie Sanders, ni Joe Biden, pas même Elizabeth Warren qui auront séduit les électeurs démocrates. À la surprise générale, Pete Buttigieg est arrivé en tête de la primaire démocrate. Une véritable victoire pour le jeune homme politique encore inconnu il y a un an. Tout ça grâce à une stratégie payante. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission qui suit la vie des influençeuses devenues maman, « Maman et célèbre ».

En savoir plus sur Yann Barthes