Quotidien, première partie du 5 février 2024

Au programme de Quotidien première partie du lundi 5 février 2024 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur la fin de la crise agricole, il débriefe la polémique autour de la France insoumise et de l’hommage aux victimes franco-israéliennes du Hamas, revient sur le vote des Parisiens contre les SUV et sur la relaxe de François Bayrou. Yann Barthès reçoit la politologue et spécialiste de l’opinion Chloé Morin. Jean-Michel Aphatie décrypte les conséquences de la relaxe de François Bayrou.

