Quotidien, première partie du 5 janvier 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 5 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la polémique autour de l’interview d’Emmanuel Macron. Dans le Parisien, le président a déclaré avoir « envie d’emmerder les non-vaccinés », des propos qui suscitent depuis énormément de réaction. Il revient aussi sur les premiers sondages de 2022 sur la campagne présidentielle et sur les derniers chiffres du Covid. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait des Golden Globes. La cérémonie, autrefois considérée comme l’une des plus glamours des États-Unis a du plomb dans l’aile. En cause : des accusations de racisme, de sexisme et de corruption. Comme tous les mercredis, Maïa Mazaurette s’adresse aux enfants et aux adolescents. Cette semaine, elle revient sur l’interview polémique d’Emmanuel Macron et ses propos adressés aux Français ainsi que sur le droit de vote des jeunes.