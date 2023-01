Quotidien, première partie du 5 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 5 janvier 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias la nouvelle stratégie du gouvernement à J-5 avant la présentation de la réforme des retraites. Il revient également sur la colère des boulangers face à l’explosion des prix de l’énergie et sur le fiasco de l’élection du président de la Chambre des représentants aux Etats-Unis. Yann Barthès reçoit le député LFI François Ruffin qui alerte sur le report de l'âge de départ à la retraite, qui pénaliserait les plus pauvres. Maïa Mazaurette revient sur la relation contrariée entre La France insoumise et le féminisme à la suite des affaires Adrien Quatennens, Taha Bouhafs et Eric Coquerel. De son côté, Ambre Chalumeau recommande dans sa Brigade un livre sur le grand architecte français Jean Nouvel, un débat-ciné qui divise Hollywood et les recueils de poèmes engagés de Louis Aragon.