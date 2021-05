Quotidien, première partie du 5 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 5 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte la stratégie d’Emmanuel Macron pour éliminer les personnalités gênantes à droite d’ici 2022, il revient sur la victoire de la « Trump espagnole » Isabel Díaz Ayuso à Madrid, nous parle du pass sanitaire, de la situation aux Seychelles et de Louis Boyard, la nouvelle coqueluche des médias. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte le discours d’Emmanuel Macron à l’Institut de France à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon. Depuis une semaine, les Colombiens sont dans la rue. La mise en place d’une réforme fiscale, dans un pays déjà marqué par la pauvreté, a mis le feu aux poudres. Paul Gasnier a pu contacter Anaïs, franco-colombienne et enseignante à Cali, dans l’ouest du pays. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau célèbre le 100ème anniversaire du parfum N°5 de Chanel et Maïa Mazaurette répond à toutes les questions des kids.