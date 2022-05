Quotidien, première partie du 5 mai 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 5 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur les chances de survie du Parti socialiste, fait le point sur la situation en Russie et sur les dernières menaces du ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou. Il revient ensuite sur la nouvelle « série » d’Emmanuel Macron et le petit coup de pouce de Nicolas Sarkozy à Valérie Pécresse. Cette semaine, Jules Grandin nous fait découvrir les particularités linguistiques de la France. Parce que c’est parce qu’on ne dit pas tous « pain au chocolat » qu’on est intéressant. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle d’Heartstopper, la nouvelle série Netflix inspirée de la BD du même nom. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur le risque de remise en cause du droit à l’avortement aux États-Unis.