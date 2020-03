Quotidien, première partie du 5 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 5 mars 2020. On parle du Coronavirus avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver et Etienne Carbonnier nous débriefe la folle semaine des Foufous de l’Assemblée. Face à l’épidémie de Coronavirus, l’Italie a décidé de fermer toutes ses écoles et universités pendant un mois. Le pays espère ainsi circonscrire la propagation du virus et revenir rapidement à la normale. Ce plan radical peut-il arriver en France ? Va-t-on voir les écoles, crèches et universités fermées à cause du virus ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. L’épidémie de Coronavirus a drastiquement modifié nos habitudes : interdiction de se faire la bise ou de se serrer la main. Autant la bise, on arrive à s’en passer, autant pour la poignée de mains, c’est un peu compliqué. Dans les églises aussi, les habitudes sont à revoir : plus d’eau dans les bénitiers, plus d’hostie directement dans la bouche et on évite les poignées de main fraternelles. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Les candidats à la mairie de Paris s’affrontaient mercredi soir lors d’un débat diffusé sur LCI. Alors qu’on s’attendait à ce qu’Anne Hidalgo soit la cible de toutes les critiques, c’est en fait Agnès Buzyn qui a pris le plus de coups. Dans l’ensemble, les candidats ont tous cité de grands hommes, de Gandhi à Charles de Gaulle, ils ont tous dû se justifier sur leur mode de déplacement et ils ont (presque) tous, fait de l’œil à Cédric Villani. Face à l’épidémie de Coronavirus, certains pays du monde ont mis en place des contrôles drastiques dans tous leurs aéroports. En France, quels sont les contrôles mis en place ? Sont-ils suffisant pour endiguer la propagation du virus ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a passé la journée à l’aéroport Charles de Gaulle pour en avoir le cœur net. Le Coronavirus n’épargne même pas le monde du cinéma : la sortie du dernier James Bond, annoncée pour avril, a finalement été reportée à novembre. Et il pourrait ne pas être le seul. On se demande même si le Festival de Cannes, prévu en mai prochain, pourra se tenir. Côté télé, même combat : avec les mesures de précautions prises par les chaînes, la plupart des émissions se retrouvent vidées de leur public. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier est allé faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se (com)portent nos petits Foufous de l’Assemblée.