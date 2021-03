Quotidien, première partie du 5 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 5 mars 2021 : on fait le point sur la campagne présidentielle avec Salhia Brakhlia dans son « 2022, c’est déjà demain ». Cette semaine, le silence assourdissant de deux anciens proches de Nicolas Sarkozy, mais aussi le retour de la guéguerre entre les médias et les politiques. Dans son Flash Mode, Marc Beauge décrypte la garde-robe de Serge Gainsbourg, dont on fête le trentième anniversaire de la mort ce mois-ci, mais aussi la polémique autour des boucles d’oreille de Meghan Markle ou encore le dernier défilé Moschino. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous présente la FIAC de demain. Faute de pouvoir se dérouler physiquement, la Foire d’art contemporain sera virtuelle cette année. Enfin, puisqu’on est vendredi, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe. Au programme : sexe en cuisine, rêve érotique et résilience.