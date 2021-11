Quotidien, première partie du 5 novembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 5 novembre : comme tous les vendredis, Julien Bellver analyse la stratégie de communication de la semaine avec trois journalistes politiques. Cette semaine, il s’intéresse à l’organisation, en coulisses, de la campagne pour la réélection d’Emmanuel Macron avec les journalistes Mathilde Siraud du Point, Arthur Berdah du Figaro et Charlotte Chaffanjon de Libération. Dans son MapMédias, Julien Bellver s’intéresse à la boulette d’un journaliste de CNN, aux gaffes de Jair Bolsonaro et au déconfinement de l’Australie. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Franz-Olivier Giesbert à l’occasion de la publication du premier tome de son « Histoire intime de la Vème République ». Dans son Flash Mode, Marc Beauge s’intéresse à la fake news autour des pulls de l’armée française, à l’élection du nouveau maire de New York Éric Adams et au grand défilé Gucci à Los Angeles. Comme tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous donne son conseil lecture du week-end. Cette semaine, elle a choisi « Grande couronne » de Salomé Kiner. Enfin, Maïa Mazaurette nous parle de l’enquête qui fait trembler les hommes et Juan Arbelaez nous donne ses bons conseils cuisine.