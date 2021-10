Quotidien, première partie du 5 octobre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 5 octobre 2021 : aujourd’hui dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe les chiffres accablants du rapport de la Commission Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église catholique, analyse les raisons du FacebookDown, le plus gros bug Facebook, Instagram et WhatsApp de l’histoire, mais aussi le débat Onfray-Zemmour et la stratégie du polémiste et enfin les tristes scores d’Anne Hidalgo dans les sondages et la sortie de Jordan Bardella qui agace les membres du RN. Dans son Zoom, Lilia Hassaine analyse le débat entre Michel Onfray et Éric Zemmour au Palais des Congrès lundi soir. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’expo universelle de Dubaï. Un rassemblement de 191 pays sous le signe de la culture, de l’innovation et de la politique.