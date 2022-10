Quotidien, première partie du 5 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 5 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Ukraine et sur les défaites de Vladimir Poutine, il revient sur la rentrée très mouvementée des parlementaires et s’étonne de l’absence du RN dans les matinales pour célébrer le 50ème anniversaire du parti. Yann Barthès reçoit le chercheur et historien spécialiste de l’extrême droite Nicolas Lebourg pour ouvrir une large page consacrée aux 50 ans du Front national. Clément Viktorovitch en profite pour décrypter les discours des Le Pen père et fille au cours des cinq dernières décennies et Ambre Chalumeau retrace 50 ans de lutte culturelle contre le FN. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier part à la rencontre des députés RN pour voir comment ils comptent célébrer les 50 ans de leur parti, Abda Sall donne la parole aux Français sur les réformes des retraites et Sophie Dupont débriefe le colloque Sarkozy-Hollande.