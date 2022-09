Quotidien, première partie du 5 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien Première partie du lundi 5 septembre 2022 : Julien Bellver revient sur le naufrage politique et médiatique de Ségolène Royal, retrace le film médiatique de l’attentat de Nice dont le procès s’est ouvert ce lundi, décrypte le bad buzz du week-end pour Jean-Luc Mélenchon, brosse le portrait du nouveau patron de la com’ de l’Élysée et lance un avis de recherche pour retrouver Edouard Philippe. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les paroles de Ségolène Royal qui a récemment mis en doute la réalité de certains crimes de guerre perpétrés en Ukraine depuis le début de l’invasion russe. En plateau, Yann Barthès reçoit Yaël Braun-Pivet, première femme élue présidente de l’Assemblée nationale. Jérémie Peltier de la Fondation Jean Jaurès nous aide à comprendre pourquoi plusieurs centaines de milliers de Français ont décidé de quitter leur boulot depuis la crise du Covid. Maïa Mazaurette s’intéresse au droit à la fin de vie et profite du passage sur le plateau de Quotidien de Yaël Braun-Pivet pour lui demander où en est la loi. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier suit l’ouverture du procès de l’attentat de Nice avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, suit l’élection de la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss et s’intéresse à l’embarras du Rassemblement national à l’approche du cinquantième anniversaire du parti.