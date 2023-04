Quotidien, première partie du 6 avril 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 6 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et sur les désaccords entre le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger et Emmanuel Macron. Il s’intéresse également aux navires et hélicoptères chinois détectés près de Taiwan alors qu’Emmanuel Macron est en visite en Chine. Yann Barthès débriefe la visite d’Emmanuel Macron en Chine. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Natacha Polony du magazine Marianne, Céline Bracq, co-fondatrice de l’Institut d’études Odoxa, et Jérémie Peltier de la Fondation Jean Jaurès pour décrypter la 11ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Clément Viktorovitch se demande si la France est en crise démocratique.