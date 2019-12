Quotidien, première partie du 6 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 décembre. Salhia Brakhlia fait le bilan de la semaine, Valentine Oberti débriefe la visite d’Angela Merkel à Auschwitz, Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi les Parisiens pendant la grève, Julien Bellver décrypte //// et Marc Beauge fait son point mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actu de la semaine. Ce vendredi, elle revient sur l’image de Greta Thunberg mitraillée par les photographes à son arrivée à Madrid, sur l’accueil réservé à Sébastien Chenu (RN) dans le Nord, le chant des féministes initié par les femmes chiliennes et les images du Noël à la Maison Blanche. Angela Merkel quittera le pouvoir dans moins de deux ans. Avant de tirer sa révérence politique, elle a tenu à se rendre à Auschwitz, pour la première fois depuis 14 ans. Elle y a tenu un discours poignant, sur l’importance de la mémoire, à l’heure où en Allemagne, l’extrême-droite nationaliste et xénophobe progresse. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Il nous aura tenus en haleine toute la semaine avec sa blague sur le Petit Jésus. Ce vendredi, au terme d’une attente insoutenable, Papi Facho a ENFIN fini sa blague. On compare beaucoup la grève débutée le 5 décembre avec celle de 1995, qui avait duré trois semaines. Pourtant, il y a au moins une différence majeure : la façon dont se déplacent les Franciliens. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Sur France 2 jeudi soir, après une journée de mobilisation très suivie, le gouvernement a tenté de défendre son projet de réforme des retraites dans « Vous avez la parole ». Un exercice toujours risqué qui rappelle celui de 1995, pendant la grande grève. Et qui, à l’époque, n’avait pas réussi à calmer la colère des Français. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : toutes les semaines, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils.

En savoir plus sur Yann Barthes