Quotidien, première partie du 6 décembre 2021

Au programme de Quotidien première partie du lundi 6 décembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la progression de l’épidémie de Covid en France et débriefe le week-end politique marqué par la victoire de Valérie Pécresse au Congrès LR et les meetings d’Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Dans son Zoom, Lilia Hassaine décrypte la sémantique d’Eric Zemmour : quel est son vocabulaire, ses éléments de langage, quelles sont ses références ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse quant à elle au meeting de Jean-Luc Mélenchon et plus précisément au sujet de la « créolisation », sujet dont le candidat a fait son cheval de bataille pour cette campagne. Enfin, dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le week-end mouvementé des Républicains, entre victoire de Valérie Pécresse, rêve d’unité et dissonances.