Quotidien, première partie du 6 décembre 2022 avec Titiou Lecoq

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 6 décembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le coup de gueule d’Emmanuel Macron interrogé sur la possibilité de coupures d’électricité cet hiver. Il fait également le point sur la guerre en Ukraine, sur la menace du retour du port du masque obligatoire et sur le second tour de l’élection du futur patron des Républicains. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch nous éclaire sur la réalité de la crise de l’hôpital français, Ambre Chalumeau nous fait profiter de ses recos cadeaux de Noël et Maïa Mazaurette revient sur la garde à vue de Norman Thavaud pour viol et corruption de mineurs. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste et autrice Titiou Lecoq à l’occasion de la publication de son livre « Le couple et l’argent : pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ».