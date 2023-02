Quotidien, première partie du 6 février 2023 avec Julia de Funès

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 6 février 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Turquie et en Syrie après les séismes qui ont frappé les deux pays. Il revient également sur le « ballon chinois » qui a hystérisé les chaînes de télé américaines ce week-end. Enfin, il revient sur les débats sur la réforme des retraites et décrypte les accusations contre le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch présente son tuto spécial « Défendre un ministre accusé » et Ambre Chalumeau fait le tour des actualités culturelles dans sa Brigade. En plateau, Yann Barthès s’interroge sur le rapport des Français au Travail avec Julia de Funès.