Quotidien, première partie du 6 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 janvier 2020. On débriefe la rentrée du gouvernement avec Salhia Brakhlia et Lilia Hassaine analyse la mobilisation des Iraniens après la mort du général Soleimani. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur la polémique autour de la soirée « Africaine » d’employés du Slip français et Etienne Carbonnier revient sur l’émission « La Chanson secrète ». Les fêtes sont finies ! Le gouvernement a fait sa rentrée ce lundi 6 janvier avec son premier conseil des ministres de 2020. Au programme des discussions : la poursuite des grèves face au maintien de la réforme des retraites. On en parle avec Salhia Brakhlia pour son Moment de vérité. Vendredi 3 janvier, Donald Trump a ordonné un raid sur un convoi en Irak qui a causé la mort du général Qassem Soleimani. Figure controversée mais populaire en Iran, le général Soleimani était l’un des architectes de la stratégie militaire de l’Iran ces dernières années. Sa mort a provoqué des tensions sans précédent entre les Etats-Unis et l’Iran. Ce lundi, une gigantesque foule s’est pressée dans les rues de Téhéran pour accompagner le cercueil du général Soleimani. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Tous les jours, Laurent Macabiès regarde pour vous les matinales radios et télé. Au programme de ce 6 janvier : des vœux, rien que des vœux des personnalités politiques pour cette nouvelle année. A les écouter, on sait déjà que 2020 sera une petite merveille. Une soirée « Africaine », des salariés grimés en noir, d’autres en costume de singe : la vidéo des employés du Slip Français a provoqué un gigantesque tollé sur les réseaux sociaux, obligeant la marque à réagir publiquement et à prendre des sanctions. On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier revient sur l’émission qui veut faire chialer les stars : la Chanson secrète, sur TF1.

