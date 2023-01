Quotidien, première partie du 6 janvier 2023

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 6 janvier 2023 : Julien Bellver décrypte dans son 19h30 Médias le scandale de l’élu républicain George Santos qui a menti sur toute sa vie. Il revient également sur l’investiture du président Lula au Brésil et de l’exil de Jair Bolsonaro aux Etats-Unis. Du côté de l’Allemagne, Christine Lambrecht, la ministre de la Défense a créé la polémique avec sa vidéo de vœux complètement ratée. Yann Barthès reçoit l’éditorialiste politique Thomas Legrand qui décrypte les différents sujets d’actualité qui secouent la société française ces dernières semaines. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau vous recommande l’enquête d’Hélène Frappat sur la disparition des écrans de trois générations d’actrices hollywoodiennes dans “Trois femmes disparaissent”. Elle vous conseille également d’écouter la musique complètement décalée de la jeune tiktokeuse américaine Hemlocke Springs. Si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end, le réalisateur de “Drive” Nicolas Winding Refn sort sa nouvelle série noire “Copenhagen Cowboy” sur Netflix. A l’occasion du “Dry January”, Maïa Mazaurette revient sur les bienfaits de l’arrêt de consommation d’alcool sur la sexualité. Elle analyse également la libido des jeunes Françaises à l’ère post MeToo et donne des conseils sexo aux hommes de plus de 60 ans. Pour fêter la nouvelle année, Anne Depétrini a lu tous les horoscopes et nous livre ses prédictions pour 2023.