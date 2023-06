Quotidien, première partie du 6 juin 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mardi 6 juin 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la 14ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites et l’affaire Lindsay qui fragilise le ministre Pap Ndiaye. Il revient également sur la destruction du barrage Kakhovka en Ukraine, au retour médiatique d’Anne Hidalgo et à la suite du coup de gueule d’Emmanuel Macron contre les journalistes. Yann Barthès débriefe la visite d’Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l’abbaye. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit Brice Teinturier, directeur général de l’institut de sondages Ipsos pour décrypter la crise démocratique et économique en France. Clément Viktorovitch s’intéresse au duel entre Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon.