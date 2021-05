Quotidien, première partie du 6 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 6 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les dernières annonces d’Emmanuel Macron sur le front du vaccin, mais aussi sur les bons chiffres des réanimations, la levée des brevets sur le vaccin décidée par les États-Unis, ou encore les derniers rebondissements dans la crise chez les Républicains. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au traitement médiatique des faits divers d’Avignon et de Mérignac et à leur récupération politique. Christian Estrosi vient d’annoncer ce mercredi soir qu’il quittait les Républicains. Sophie Dupont a passé la journée avec lui à Nice, juste avant son annonce. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait d’Aimé Césaire à l’occasion de la publication de sa biographie la plus complète, signée Kora Véron.