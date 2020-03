Quotidien, première partie du 6 mars 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 6 mars. On fait le bilan de la semaine avec Salhia Brakhlia, on déguste la meilleure baguette de Paris avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, on décrypte la communication de Donald Trump sur le Coronavirus avec Julien Bellver et Marc Beauge fait son point mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia fait le bilan de l’actualité qu’il fallait retenir cette semaine. Au programme de ce 6 mars: le procès des époux Fillon poursuit son cours au Tribunal de Paris, les députés turcs se battent en pleine Assemblée, le staff du candidat soutenu par le Rassemblement national a piqué un joli petit somme pendant le débat de LCI et la garde du corps de l’année s’appelle Jill Biden. C’est la femme du candidat démocrate Joe Biden et elle a repoussé des militantes de la cause animale pour qu’elles n’interrompent pas le discours de son mari. Depuis janvier, on ne parle QUE du coronavirus dans les médias, dans les écoles, à la machine à café. On pensait avoir fait le tour de la question et de tous (mais alors vraiment tous) les angles possibles et inimaginables. Mais un drame est arrivé ce vendredi : on a appris la fermeture de la buvette de l’Assemblée nationale. Et ça, ça prouve que l’heure est grave. Tous les ans, la mairie de Paris décerne son prix de la meilleure baguette de la ville. Cette année, le lauréat s’appelle Taieb Sahal et est boulanger dans le XVIIe arrondissement de la capitale. Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à sa rencontre. Alors que le monde entier semble céder à la panique, un dirigeant multiplie les déclarations qui se veulent rassurantes : Donald Trump. Problème : certains experts et médias s’inquiètent de la légèreté avec laquelle le président américain traite la question et redoutent que le bilan officiel ne soit pas très sérieux. On en parle avec Julien Bellver. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque vendredi, Marc Beauge nous parle look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, il décrypte le dernier défilé Balenciaga et celui de Kanye West, le style de Céline Dion et le désormais incontournable gilet d’Emmanuel Macron.