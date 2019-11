Quotidien, première partie du 6 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 6 novembre. On parle de la marche contre l’islamophobie avec Salhia Brakhlia, d’Adèle Haenel avec Valentine Oberti. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’interroge sur le bien-fondé des sondages sur l’élection 2022, Julien Bellver décrypte la multiplication des plateformes de contenus et Étienne Carbonnier nous parle de Sophie Davant. 90 personnalités, publiques ou politiques, ont appelé à manifester contre l’islamophobie ce dimanche 10 novembre. Mais la démarche divise, à droite comme à gauche, où les partis hésitent voire font marche arrière sur leur participation – ou non – à cette marche. Salhia Brakhlia a voulu comprendre pourquoi dans son Moment de vérité. En début de semaine, Adèle Haenel a accordé une interview bouleversante à Médiapart, dans laquelle elle accuse le réalisateur Christophe Ruggia d’agression et de harcèlement sexuel lorsqu’elle était âgée de 12 à 15 ans. Ce mercredi, le Parquet de Paris a décidé l’ouverture d’une enquête d’initiative. Christophe Ruggia n’a pas souhaité réagir, mais Valentine Oberti a pu se procurer son droit de réponse à Médiapart, un courrier envoyé à Edwy Plenel, directeur de la publication. Nous sommes en novembre 2019, soit deux ans et demi AVANT la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en 2022. Pourtant, certains médias publient déjà des sondages d’intention de vote. À quoi servent-ils ? Sont-ils vraiment pertinents ? En somme, est-ce bien utile ? Azzeddine Ahmed-Chaouch pose la question dans son Chaouch Express. Face au succès de Netflix, toutes les grandes marques ont voulu lancer leur propre plateforme de vidéos. Amazon s’y est mis, Apple aussi, celle de Disney est très attendue. À chaque fois des offres uniques et des tarifs différents. Julien Bellver nous aide à y voir plus clair. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier passe voir la délicieuse Sophie Davant dans Affaire conclue sur France 2.

En savoir plus sur Yann Barthes