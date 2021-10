Quotidien, première partie du 6 octobre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 6 octobre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’interroge sur les derniers sondages d’opinion à sept mois du premier tour de l’élection présidentielle. Il revient également sur la réaction du Pape François après la publication du rapport de la Commission Sauvé sur les abus sexuels au sein de l’Église catholique. Julien Bellver va aussi faire un tour outre-Manche chez nos amis britanniques et débriefe la leçon de Nicolas Sarkozy aux candidats de la droite, le retour médiatique d’Anne Hidalgo et la tactique de Christian Estrosi. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse à la jeunesse. Peut-elle renverser l’élection à droite ? Si Éric Zemmour ne cesse de grimper dans les sondages, il séduit très peu les jeunes. À la différence de Marine Le Pen qui fait un carton chez les moins de 35 ans. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’exposition blockbuster du moment : Paris-Athènes, Naissance de la Grèce Moderne, au Louvre. Enfin, Maïa Mazaurette explique le rapport Sauvé aux enfants et répond à toutes leurs questions sur le couple, le sexe et l’amour.