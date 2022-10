Quotidien, première partie du 6 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien, première partie du 6 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la “Communauté politique européenne”, un rassemblement lancé par Emmanuel Macron qui s’est rendu à Prague, en compagnie d’une quarantaine de dirigeants européens pour montrer un front uni face à Vladimir Poutine. Le gouvernement a lancé son plan de sobriété énergétique et incite les Français à adopter des petits gestes pour réduire leur consommation en temps de crise. L’armée ukrainienne a dévoilé des images de soldats russes en train de capituler. Les experts restent prudents quant à l’authenticité de ce images “trop belles pour être vraies”. Pour le fait du jour, Yann Barthès traite de la difficulté des journalistes à illustrer en image le lancement du plan de sobriété énergétique. Pour le DéZoom, Arthur Genre retrace l’histoire et la démesure de la Fashion Week qui a été créée il y a plus de 50 ans. Jules Grandin dans le Cartographe aborde les élections présidentielles au Brésil qui est un enjeu mondial majeur pour l’environnement. Dans la Brigade, Ambre Chalumeau célèbre la récompense d’Annie Ernaux qui a été primé par le prestigieux prix Nobel de littérature. Dans l’inventeur, William Montagu présente sa start-up française Boku qui veut vous aider à convertir vos WC en toilettes japonaises en les transformant avec un simple kit. Dans le 20h15 Express, Paul Moisson aborde les ambiguïtés française autour de la Coupe du monde au Qatar. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur le terrain pour rencontrer Anne Hidalgo et les membres du gouvernement afin de connaître leur position sur l’appel au boycott des fan-zones qui rediffuseront les matchs. Sophie Dupont aborde le retour très prématuré de Xavier Bertrand qui avait annoncé se retirer de la politique nationale il y a 10 mois.