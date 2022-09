Quotidien, première partie du 6 septembre 2022

Au programme du replay de Quotidien Première partie du mardi 6 septembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les déclarations d’Emmanuel Macron après son Conseil de défense sur la question des énergies, il s’intéresse à la polémique suscitée par Kylian Mabppé, dit au revoir à Boris Johnson et prend des nouvelles des Républicains. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch revient lui aussi sur la polémique Kylian Mbappé. Le footballeur et son entraîneur au PSG sont vivement critiqués après s’être moqué d’une question d’un journaliste, lequel les interrogeait sur la possibilité de se déplacer en train plutôt qu’en jet privé lorsque cela est possible pour le club parisien. Maïa Mazaurette fait le point sur les raisons des discordes à gauche, tandis que dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe la seconde journée du procès de l’attentat de Nice, revient sur les inquiétudes autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, sur les cours de propagande dispensés aux écoliers russes et sur l’échec de l’opération Barkhane au Mali. Pour réagir à tous ces sujets d’actualité et pour parler de son dernier livre, « Bouleversements », Yann Barthès reçoit l’ancien président François Hollande sur le plateau de Quotidien.