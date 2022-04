Quotidien, première partie du 7 avril 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 7 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la nouvelle obsession d’Emmanuel Macron pour le pouvoir d’achat, décrypte les dernières nouvelles d’Ukraine et de Boutcha et la stratégie de propagande de l’ambassade de Russie en France. Dans son Com’ 2022, il s’intéresse aux passages de Marine Le Pen et Emmanuel Macron au JT de TF1 mercredi soir, aux espoirs de Valérie Pécresse et au coup de sang de Jean Lassalle sur France Info. Comme tous les jeudis, Jules Grandin décrypte pour nous l’actualité grâce aux cartes. Cette semaine, il nous explique pourquoi, dimanche soir, il faudra se méfier des cartes de résultats électoraux. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la gigantesque exposition marseillaise sur La Joconde, mais sans la Joconde. Enfin, Maïa Mazaurette débriefe la dernière étude de l’IPSOS sur le couple et la politique.