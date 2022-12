Quotidien, première partie du 7 décembre 2022 avec Benjamin Biolay

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 7 décembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les scènes de liesse après la victoire du Maroc face à l’Espagne, débriefe les déclarations du gouvernement chinois sur sa politique 0 Covid et analyse les stratégies de la Macronie pour gagner en influence à l’Assemblée nationale. En plateau, Yann Barthès reçoit Benjamin Biolay à l’occasion de la réédition de son album, « Saint-Clair ». Dans son Zoom, Clément Viktorovitch retrace l’itinéraire du discours gouvernemental sur de possibles coupures d’électricité cet hiver. Enfin, Maïa Mazaurette nous explique pourquoi la chanson de Noël des Pogues « Fairytale of New York » a été censurée par la BBC.