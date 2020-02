Quotidien, première partie du 7 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 février 2020. On fait le bilan de l’actu de la semaine avec Salhia Brakhlia, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous parle de l’enquête de l’Equipe sur les salaires des footballers de Ligue 1, Julien Bellver revient sur le procès Harvey Weinstein à New York et Marc Beauge revient sur les actus mode de la semaine. Tous les vendredis, Salhia Brakhlia revient sur les actualités marquantes de la semaine. Ce vendredi 7 février, elle nous parle des retrouvailles de l’ancien Front national avec le nouveau Rassemblement national aux obsèques de Roger Holeindre, la technique de Nancy Pelosi pour bien réussir son happening après le discours de Donald Trump, l’alliance controversée entre l’extrême-gauche et l’extrême-droite en Allemagne et la mort du Dr Li Wenliang, médecin chinois à avoir été le premier à identifier le coronavirus. Pour comprendre pourquoi et comment les députés de la majorité ont pu voter CONTRE l’allongement du congé en cas de décès d’un enfant, on s’est procuré la proposition de loi déposée à l’Assemblée. Et on a vérifié : les arguments des LREM pour se justifier sont tous… faux. Sans exception. Les footballeurs ne connaissent pas la crise : dans son enquête annuelle, le journal l’Equipe publie les sommes stratosphériques touchées par les joueurs de Ligue 1. Des salaires à 7 chiffres, par mois, de quoi interroger. Le foot a-t-il perdu la raison ? Les joueurs méritent-ils de gagner autant ? Les questions soulevées par l’Equipe agacent les clubs. On en parle dans le Chaouch Express d’Azzeddine. Depuis le 6 janvier 2020 se tient le procès Harvey Weinstein à New-York. Un procès hors-norme où s'enchaînent témoignages accablants et révélations. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Il est le M. Mode de Quotidien : chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Place au Flash Mode.