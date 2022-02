Quotidien, première partie du 7 février 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 7 février : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au duel Marine Le Pen vs Éric Zemmour par meetings interposés ce week-end, au déplacement en Russie d’Emmanuel Macron et à l’interview de la joueuse de tennis Peng Shuai dans l’Équipe. Dans le Com’ 2022, il débriefe l’interview d’Éric Zemmour sur le service public qu’il déteste tant, décrypte le nouvel élément de langage du Rassemblement national, les petites coupes bien à propos de Valérie Pécresse et le show politique de Fabien Roussel. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse au couple Balkany qui, depuis des années, Isabelle et Patrick Balkany alimentent les scandales. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau décrypte la « Agatha Christie Mania ».