Quotidien, première partie du 7 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 janvier 2019. On parle du procès d’Harvey Weinstein avec Salhia Brakhlia, Lilia Hassaine revient sur les réseaux de pédophilie après l’affaire Matzneff, Azzeddine Ahmed-Chaouch enquête sur les blocages des facs qui se poursuivent. Julien Bellver revient sur l’attentat contre Charlie Hebdo et Etienne Carbonnier décrypte l’émission qui vous jette à poil dans la jungle. Le procès de l’ancien producteur hollywoodien s’est ouvert lundi 6 janvier à New York. Alors que plus de 90 femmes ont témoigné des comportements abusifs du producteur, le procès qui se joue en ce moment à New York ne concerne que deux affaires pour lesquelles Harvey Weinstein est accusé de viol. Salhia Brakhlia a suivi cette première journée, entre le procès et les mouvements féministes organisés à proximité du tribunal. Face au scandale Gabriel Matzneff suite à la publication du livre "Le consentement" de Vanessa Springora, plusieurs éditeurs ont décidé d'interrompre la vente des ouvrages de l'auteur. Bonne ou mauvaise idée ? On en parle avec Lilia Hassaine. Les étudiants sont en pleine période de partiels, mais pour eux deux soucis majeurs : d’abord les grèves, qui empêchent nombre d’entre eux de se rendre à la fac, ensuite les blocages des universités organisés par d’autres étudiants, eux aussi grévistes. Pour suivre la situation, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu à l’université de Nanterre. Le 7 janvier 2015, deux hommes armés déciment la rédaction de Charlie Hebdo, à Paris. Ils font 10 victimes : Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré, Bernard Maris, Elsa Cayat, Franck Brinsolaro, Mustapha Ourrad et Michel Renaud. Dans leur fuite, ils abattent le policier Ahmed Merabet, avant d’être abattus par la police, 24h plus tard, à quelques kilomètres de Paris. Cinq ans plus tard, Julien Bellver retrace le film des événements. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe l’émission qui vous jette à poil dans la jungle.

En savoir plus sur Yann Barthes