Quotidien, première partie du 7 janvier 2022 avec Frédéric Beigbeder

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 7 janvier 2022 : pour son premier Médiamètre de l’année, Julien Bellver débriefe la stratégie politique d’Emmanuel Macron avec les journalistes Alison Tassin, Ludovic Vigogne et Pauline Theveniaud. Dans son MapMédias, il revient sur la galère des journalistes internationaux face aux propos d’Emmanuel Macron, à la situation des habitants de Shihan en Chine face à la recrudescence des cas de Covid et sur l’explosion du nombre de démissions aux États-Unis. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille non pas un livre, mais un film pour ce week-end : « Licorice Pizza », le dernier long-métrage de Paul Thomas Anderson. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions sexe qu’on lui pose.