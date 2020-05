Quotidien, première partie du 7 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 7 mai 2020. On parle du déconfinement des ministres avec Salhia Brakhlia et Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la réouverture des crèches. Edouard Philippe a annoncé ce jeudi les modalités du déconfinement des Français, mais il y en a pour qui le déconfinement a déjà commencé : les membres du gouvernement. Depuis le début de la semaine, les ministres sortent peu à peu de leur ministère. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Lundi 11 mai, les crèches seront autorisées à rouvrir partout en France. Comment accueillir les tout petits dans le respect des règles sanitaires et le respect des gestes barrières ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi le personnel d’une crèche du XV arrondissement de Paris, en pleine préparation pour la réouverture.