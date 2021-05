Quotidien, première partie du 7 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 7 mai : Salhia Brakhlia fait le point sur les actualités politiques de la semaine, sur l’anniversaire de l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron et sur le gros psychodrame chez Les Républicains. Dans son Flash Mode, Marc Beaugé décrypte l’actu fashion de la semaine. Au programme : un candidat trop habillé, un petit cours d’Histoire sur Napoléon et la mode, l’interview événement de l’acteur Elliot Page face à Oprah Winfrey et l’hommage à Nick Kamen, héros de la plus célèbre des pubs Levi’s. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait de la chanteuse Billie Holiday, une voix de légende au passé tragique. Enfin, Maïa Mazaurette débriefe toute l’actualité sexe et répond aux questions des téléspectateurs.