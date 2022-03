Quotidien, première partie du 7 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du lundi 7 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le douzième jour de l’invasion russe en Ukraine et sur les frappes qui ciblent de plus en plus civils et journalistes. Il revient également sur la nouvelle loi de censure votée par Vladimir Poutine qui a poussé plus de 150 journalistes à quitter le pays. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver décrypte les meetings d’Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, l’impossible campagne des candidats à la présidentielle et l’atout médiatique d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique en quoi consiste une « zone d’exclusion aérienne », réclamée par l’Ukraine et refusée par Vladimir Poutine et l’ONU. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau revient sur le dilemme des artistes russes, boycottés s’ils ne dénoncent pas la guerre en Ukraine, mais menacés d’emprisonnement s’ils s’opposent à Vladimir Poutine. Enfin, dans la première partie de son 20h15 Express, Paul Gasnier donne la parole à Azzeddine Ahmed-Chaouch qui suit le premier déplacement du candidat Emmanuel Macron.