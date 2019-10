Quotidien, première partie du 7 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 7 octobre. On parle de la marche de la Manif pour Tous avec Salhia Brakhlia, on décrypte le voyage d’Emmanuel Macron à Clermont-Ferrand avec Yann Barthes, de l’index Kebab avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, de la communication de crise de Christophe Castaner avec Julien Bellver et d’instinct primaire avec Étienne Carbonnier. Dimanche 6 octobre, les membres de la Manif pour Tous avaient appelé à une large mobilisation à Paris pour protester contre l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Venus de toute la France, les militants étaient finalement peu nombreux : 75 000 selon les chiffres d’un organisme de comptage indépendant. Les organisateurs, eux, annonçaient un nombre record de 600 000 participants. Les équipes de Quotidien y étaient pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Ce week-end, Emmanuel Macron était à Clermont-Ferrand pour célébrer le centenaire du journal La Montagne. Et il a utilisé un langage fleuri. En France, il se vend 360 millions de Kebab chaque année, soit onze par secondes. Pourtant, à droite et à l’extrême-droite, on a décidé de rentrer en guerre contre le Kebab, le Doner, le Grec, devenu le symbole du « grand remplacement ». Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté sur le kebab pour son Chaouch Express. Christophe Castaner, a-t-il été trop prompt à s’exprimer dans les médias après l’attaque de la Préfecture de police de Paris qui a fait quatre morts ? Julien Bellver décrypte la communication de crise hasardeuse du ministre de l’Intérieur dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé des gens tout nus se promener dans la nature.

