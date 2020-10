Quotidien, première partie du 7 octobre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au sommaire de la première partie de Quotidien du 7 octobre : on parle de l’ado qui fait trembler la Maison Blanche, Claudia Conway, avec Julien Bellver, de la souplesse d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, on décrypte le sens « d’islamo-gauchisme » avec Lilia Hassaine, Paul Larrouturou nous présente Martine Wonner, la députée anti-masque et Maïa Mazaurette plaide pour la réhabilitation du clitoris dans les scènes de sexe des séries et au ciné.