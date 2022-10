Quotidien, première partie du 7 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien, première partie du 7 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur l’élection présidentielle au Brésil : des méga stars s’invitent durant la campagne de l'entre-deux-tours pour appeler à voter pour leur candidat. Bolsonaro et Lula sont au coude-à-coude même si l’ancien président de gauche reste le favori. Un missile nord-coréen a survolé le Japon, mardi 4 octobre. Les autorités japonaises ont rapidement condamné cette provocation. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen voit d’un mauvais œil l’alliance militaire entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. En dix jours, il a envoyé près de 6 missiles dont plusieurs pendant la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris à Séoul. Du côté du Royaume-Uni, la situation est assez tendue pour la Première ministre, Liz Truss, dont le plan fiscal a entraîné un krach économique. Des tensions ont lieu entre l’Allemagne et le reste des Etats européens et notamment la France. De manière unilatérale, le chancelier Olaf Scholz a débloqué un plan de 200 milliards d'euros pour plafonner les prix de l'énergie. Arthur Genre dans le DéZoom analyse la relation amour-haine entre le Front national et les médias. Son ancien président, Jean-Marie Le Pen a toujours entretenu une relation très ambigüe avec la presse, une stratégie toujours utilisée et toujours efficace à ce jour. Dans la Brigade spéciale reco du week-end, Ambre Chalumeau nous recommande la bande-dessinée “Libération, nos années folles”, la collaboration musicale de l’année avec L’Impératrice et Rejjie Snow et une exposition sur les Black Indians. Maïa Mazaurette nous parle de l’étude américaine qui prouve que les hommes peuvent être jugés sur leur pénis. Dans la Zone Mazaurette, elle retrace aussi l’histoire du préservatif depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours et elle aborde la drôle d’idée qu’on eut des Ukrainiens pour contrer la menace nucléaire. Dans sa chronique, Anne Depétrini se demande à quoi ressembleront les embrouilles à l’Assemblée nationale dans 20 ans. Dans le 20h15 Express, Paul Gasnier traite de"l’économie de la flemme” avec les courses en ligne, les livreurs épuisés et les “dark kitchen”. Abda Sall et Allan Savary se sont rendus à Bordeaux pour visiter l’un de ces restaurants virtuels et rendre compte des conditions de travail des livreurs. Pour comprendre pourquoi les centrales nucléaires étaient au ralenti, Valentin Watrin, Baptiste Bril et Arthur Deprés ont visité la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire dans le Cher.