Quotidien, première partie du 7 septembre 2020

À retrouver dans le replay de la première partie de Quotidien du 7 septembre : le 19h30 Médias de Julien Bellver qui s’intéresse aujourd’hui aux punchlines de Gérald Darmanin, à l’arrestation très médiatisée du rappeur Ademo de PNL, mais aussi à la recrudescence de cas de Covid-19 en France, à la nomination de l’ancien journaliste de Valeurs actuelles, Louis de Raguenel à la tête du service politique d’Europe 1 ou encore de la très très mauvaise pub pour Donald Trump. Yann Barthès revient quant à lui sur le discours de rentrée de Marine Le Pen, suivi de près par Lilia Hassaine qui, dans son Zoom, analysera les grosses similitudes entre ce discours et celui de Jean-Marie Le Pen quelques années plus tôt. Dans sa Brigade des affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous explique ce qu’est la « copaganda » et pourquoi elle pourrait bien modifier les films et les séries à l’avenir. On part ensuite à Louisville, dans le Kentucky, avec notre reporter Laura Geisswiller. Ce week-end, la ville où Breonna Taylor a été abattue par la police alors qu’elle était chez elle a connu de violents affrontements entre milices armées. Enfin, Laura Felpin fait le point.