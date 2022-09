Quotidien, première partie du 7 septembre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 7 septembre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les menaces de Vladimir Poutine à l’Occident, explique le rapport de l’AIEA après sa visite de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, s’intéresse à l’interview post-polémique de Ségolène Royal et aux possibilités de succession à la France insoumise. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la rhétorique d’Emmanuel Macron pour le lancement de son grand « Conseil national de la Refondation » ce mercredi. Maïa Mazaurette revient quant à elle sur la dernière couverture de Kim Kardashian, à la Une du magazine « Interview » et Ambre Chalumeau nous parle de Just Jaeckin, le réalisateur du culte « Emmanuelle » mort à l’âge de 82 ans. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le dernier discours de Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, Sophie Gousset décrypte la première apparition publique de Donald Trump depuis la perquisition de sa résidence par le FBI, Sophie Dupont mène l’enquête chez les Insoumis et Azzeddine Ahmed-Chaouch suit de près les ambitions des uns et des autres chez les Républicains.