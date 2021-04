Quotidien, première partie du 8 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 8 avril 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la polémique autour du sexisme subit par Ursula Von der Leyen à Ankara, sur le nouveau coup dur pour le vaccin AstraZeneca, mais aussi sur la tournée de promo d’Édouard Philippe ou le hashtag #SaccageParis qui dénonce l’insalubrité de la capitale. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur l’annonce ce jeudi de la suppression de l’École Nationale de l’Administration. Une suppression longtemps réclamée, qui ne devrait toutefois pas changer grand-chose. Malgré la crise sanitaire et économique, le gouvernement poursuit sa réforme de l’assurance chômage. Ses opposants, eux, s’étaient donné rendez-vous à Montparnasse ce jeudi pour une action coup de poing. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous parle de ce qui sera peut-être la plus grosse arnaque du monde de l’art : et si le tableau le plus cher du monde, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci, était en fait un faux ?