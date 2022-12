Quotidien, première partie du 8 décembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du jeudi 8 décembre 2022 : Julien Bellver revient dans son 19h30 Médias sur la soirée spéciale de BFMTV consacrée aux coupures d’électricité en décembre. Il revient également sur la tentative de coup d’Etat en Allemagne par un groupuscule d’extrême-droite et sur le discours de Vladimir Poutine au 288ème jour de guerre en Ukraine. Yann Barthès reçoit le journaliste, politologue et écrivain italien, Giuliano Da Empoli pour son roman “Le mage du Kremlin”. Dans son livre, il s’inspire librement de la vie de Vladislav Sourkov, l’un des principaux idéologues de Vladimir Poutine. De son côté, dans son Dézoom, Arthur Genre revient sur les anciens projets de loi sur l’immigration, le cartographe Jules Grandin décrypte le “monde arabe” à l’occasion de la qualification du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde et Ambre Chalumeau recommande pour Noël un très beau livre, un chef d’œuvre cinématographique japonais et la réédition du double album des Guns N’Roses.