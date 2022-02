Quotidien, première partie du 8 février 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 8 février 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la visite d’Emmanuel Macron en Russie, sur la nouvelle stratégie d’Anne Hidalgo pour sortir sa campagne du point mort et sur les menaces de Mark Zuckerberg contre l’Europe. Dans son Com’ 2022, il s’intéresse à la réunion pas si secrète organisée entre Christiane Taubira et Yannick Jadot. Il décrypte également la popularité du mouvement des camionneurs en France et revient sur l’échange très tendu entre Gérald Darmanin et Apolline de Malherbe sur BFMTV. Dans son Zoom 2022, Lilia Hassaine nous explique pourquoi la question du voile refait systématiquement surface en période d’élection et comment elle sert de variable d’ajustement aux candidats. Enfin, dans sa Brigade, Ambre Chalumeau célèbre la vie de James Dean, qui aurait eu 90 ans cette année.