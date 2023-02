Quotidien, première partie du 8 février 2023 avec Bernard Cazeneuve

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 8 février 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la situation en Turquie et en Syrie après les tremblements de terre qui ont frappé les deux pays en début de semaine. Retour en France ensuite pour suivre la suite des débats sur la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, avec des ministres chahutés et des députés pas toujours les bienvenus. Yann Barthès reçoit l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve à l’occasion du lancement de son nouveau mouvement politique. Quant à Maïa Mazaurette, elle s’intéresse aux relations compliquées du Parti socialiste avec le féminisme et Ambre Chalumeau revient sur le retour de Salman Rushdie, six mois après avoir été victime d’une tentative d’assassinat.