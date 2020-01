Quotidien, première partie du 8 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 janvier 2020. On parle de la conférence de Carlos Ghosn avec Salhia Brakhlia et des frappes iraniennes contre les Américains avec Lilia Hassaine. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur le décès de Cédric Chouviat interpellé à Paris et Étienne Carbonnier décrypte la nouvelle série de TFX, Mamans et célèbres. Après une évasion digne d’un film d’espionnage, Carlos Ghosn a tenu une très longue conférence ce mercredi au Liban. Pendant près de trois heures, l’ancien patron de Renault-Nissan a plaidé sa cause, assurant qu’il était « pris en otage » au Japon et victime d’un « complot ». Des journalistes de Quotidien étaient sur place, à Beyrouth, pour suivre sa contre-attaque. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité et Julien Bellver décrypte les coulisses de la riposte de Carlos Ghosn dans son 20h Médias. En représailles à la mort du général Qassem Soleimani, l’armée iranienne a tiré plusieurs missiles sur des bases américaines en Irak dans la nuit de mardi à mercredi. Après l’attaque, Saeed Jalili, conseiller politique du Guide suprême iranien a posté une photo du drapeau iranien sur Twitter. Une réponse au tweet de Donald Trump, quelques jours plus tôt. Depuis, c’est une véritable guerre des drapeaux et des symboles qui se jouent entre l’Iran et les États-Unis. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Qu’est-il arrivé à Cédric Chouviat ? Vendredi 3 janvier, ce père de 5 enfants circule à scooter dans Paris lorsqu’il est interpellé par les forces de l’ordre pour un contrôle. Plaqué au sol par la police, en état d’arrêt cardiaque, il est ensuite transféré à l’hôpital George Pompidou. Il y décède 48h plus tard. Mardi 7 janvier, l’autopsie du livreur livre les premières réponses. Cédric Chouviat a succombé à « une manifestation asphyxique avec une fracture du larynx ». Sa famille et ses avocats accusent les forces de l’ordre d’« homicide involontaire ». On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe la nouvelle télé-réalité de TFX, « Mamans et célèbres »

En savoir plus sur Yann Barthes