Quotidien, première partie du 8 juin 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 8 juin 2020. On parle des manifestations en soutien au mouvement « Black Lives Matter » qui se sont déroulées tout le week-end avec Salhia Brakhlia. Lilia Hassaine revient sur la destruction de plusieurs statuts représentants des personnalités en liens avec l’esclavage ou le racisme. Azzeddine Ahmed-Chaouch pose la question : la police doit-elle enquêter sur elle-même ? George Floyd aura droit, mardi 9 juin, à des funérailles comme seuls les Américains savent les faire. Une foule très importante est attendue pour la cérémonie et le carton d’invitation, a contrario des standards français, revêt de très importants symboles. Ce week-end partout en France, et malgré plusieurs interdictions, des manifestations ont eu lieu en soutien au mouvement « Black Lives Matter ». A Paris, Rennes, Marseille ou Bordeaux, 23 000 personnes sont descendues dans la rue pour réclamer la fin des violences policières et du racisme. Les équipes de Quotidien étaient dans les cortèges parisiens. A Bristol, en Angleterre, en marge des rassemblements en soutien au mouvement « Black Lives Matter », les manifestants ont mis à terre la statue d’Edward Colson, l’un des plus célèbres négriers britanniques. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Ce week-end, Mediapart et Arte Radio ont rendus publics des centaines d’échanges de policiers sur des comptes privés Facebook ou Whatsapp. Les propos racistes, sexistes, homophobes ou xénophobes tenus au cours de ses échanges ont énormément fait réagir. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a appelé à "sanctionner" tout manquement à la loi commis par les forces de l'ordre. Mais enquêter sur la police est-il si facile ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a posé la question.