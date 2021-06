Quotidien, première partie du 8 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 8 juin 2021 : on revient sur la gifle reçue par Emmanuel Macron lors d’un déplacement dans la Drôme. Julien Bellver s’intéresse au traitement médiatique de l’affaire, tandis que Lilia Hassaine s’interroge sur la symbolique de la gifle et la sécurité du président. Dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient également sur la déclaration polémique du philosophe Raphaël Enthoven sur son intention de vote en cas de duel Jean-Luc Mélenchon/Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Il nous parle aussi des soupçons de la presse internationale sur les origines du Covid et du retour du président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Paul Larrouturou était dans la Drôme ce jeudi pour suivre le déplacement d’Emmanuel Macron. Il a pu échanger avec l’agresseur du chef de l’État avant son passage à l’acte. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse aux sanctions encourues par l’homme qui a giflé Emmanuel Macron ce mardi. Frapper un président ou frapper un « simple » citoyen, est-ce pareil aux yeux de la loi ? Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir deux expositions immanquables sur les Rolling Stones et Maïa Mazaurette s’intéresse à la liberté sexuelle des femmes.