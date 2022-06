Quotidien, première partie du 8 juin 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 8 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au retour médiatique de la majorité, à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle. On pourrait presque croire qu’elle s’inquiète. Il revient ensuite sur les propos d’Emmanuel Macron, appelant à « ne pas humilier la Russie ». Une déclaration qui passe mal en Ukraine. Enfin, il nous explique pourquoi la NUPES sera beaucoup moins présente dans les médias jusqu’au au premier tour des législatives et revient sur la première grosse polémique de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Cette semaine, Gilles Finchelstein de la Fondation Jean Jaurès fait le point sur l’image de Jean-Luc Mélenchon. Inquiétant, autoritaire : le patron des Insoumis a-t-il réussi à adoucir son image auprès des Français ? Maïa Mazaurette s’intéresse quant à elle à She-Hulk, la nouvelle super-héroïne de Marvel. Une brute quoique toujours bien maquillée et brushinguée. Enfin, Ambre Chalumeau nous parle de « La maman et la putain » de Jean Eustache, de retour au cinéma après 50 ans de clandestinité.